Türkiye'den Afrikalı üniversite öğrencilerine yardım

TDV'nin "Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkarak Senegal'e giden Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği heyeti, yaklaşık 100 bin öğrencinin aynı kampüste eğitim aldığı Dakar Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversitede akademisyen ve öğrencilerle sohbet eden TDV gönüllüleri, beraberinde götürdükleri Kur'an-ı Kerim, zekat, gıda paketi ve kıyafetlerden oluşan hediye paketlerini ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ikram etti.

Umudu ve duası Türkiye olan Afrikalı öğrenciler de destek ve yardımlarından dolayı Türk hayırseverlere teşekkür etti.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, ramazan dolayısıyla Senegal'de 20 kişilik bir ekiple yardım faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Ülkede yardıma ihtiyaç duyan insanları yürüttükleri farklı araştırma çalışmalarıyla tespit ettiklerini anlatan Çetin, her bir yardımı dikkatle özenle hakkı olana teslim ettiklerini bildirdi.

Çetin, gayelerinin bir yardım desteğinden ziyade Müslüman kardeşlerinin derdiyle dertlenip hemhal olmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA