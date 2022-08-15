Türkiye'den Amerika'ya F-16 çıkartması
Milli Savuma Bakanlığı heyetinin F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gittiği belirtildi.
Güncel 15.08.2022, 12:36
F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığının (MSB) teknik heyetinin görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi.
MSB'den yapılan yazılan açıklamada, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında aralık 2021 ile şubat ve mart 2022'de olmak üzere Türkiye'de üç toplantının icra edildiği anımsatılarak, şu bilgiler verildi:
"F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."
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