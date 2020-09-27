Türkiye'den Ermenistan'ın saldırılarına tepkiler

Ermenistan'ın Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine yönelik başlattığı saldırılara Türkiye'de tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir"

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden Ermenistan'ın saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini belirten Kalın, şunları söyledi:

"Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir."

"Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak şunları ifade etti:

"Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan’a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan’a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir."

Ermenistan sivilleri hedef aldı, ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Kaynak: AA