Türkiye'den Gürcistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gürcistan'da başlattığı program kapsamındaki yardımları hakkında açıklama yapan TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, TİKA olarak, her yıl olduğu gibi 2021’de de dayanışma ve paylaşma ikliminin hakim olduğu ramazan ayında Türkiye'nin yardım elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Bu yıl ramazan ayında Gürcistan'da da Erenler Sofrasını kurduklarını ifade eden Demirdağ, ülkede Müslümanların yaşadığı Acara, Şida Kartli, Kvemo Kartli, Guria ve Samtskhe Javakheti bölgelerinde bugüne kadar toplam 3 bin 525 aileye gıda yardım ulaştırıldığını söyledi.

Demirdağ, program kapsamında Gürcistan'da toplam 4 bin ihtiyaç sahibi aileye 68 ton yardım kolisinin dağıtılacağını kaydetti.

Batum kentindeki dağıtımlara katılan Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze, ramazan ayının tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin TİKA'nın destekleriyle Gürcistan'a yıllardır çeşitli yardımları ulaştırdığını, bu yıl da TİKA'nin ülkede ilk kez Erenler Sofrası kurduğunu kaydeden Şantadze, "Türkiye yıllardır TİKA aracılığıyla Gürcistan ve dünyanın çeşitli ülkelerinde gıda yardımları yapıyor. Milletimiz Türkiye'ye minnettar çünkü binlerce aileye yardım ulaştırıyor." diye konuştu.

AA