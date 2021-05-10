Türkiye'den İdlib'e insani yardım

Vakfın Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, yaptığı açıklamada, Suriye'de 10. yılına giren iç savaşın ilk gününden bu yana yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Yardımların oluşmasına katkı sunan herkese teşekkür eden Atilla, "Ramazanın son 10 gününde oluşan bu yardım dinimiz açısından çok önemli, böyle mübarek günlerde yardıma katkı sunan herkesi tebrik ediyoruz. Bu yardım tırımızı Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna inşallah vesile olması duasıyla yola çıkarıyoruz. Son günlerde Mescid-i Aksa'ya çok alçakça çirkin saldırılar yapılmaktadır. Bu yardım tırını Mescid-i Aksa'daki gençlere ithaf ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından yardım tırı, İdlib'e doğru hareket etti.

AA