Türkiye'den İdlib'e yardım eli
Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşayan ailelere Sadakataşı Derneği tarafından kışlık kıyafet, kömür ve gıda kumanyası yardımı yapıldı.
Güncel 24.01.2022, 13:30
Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib'deki mülteci kamplarında yardım çalışmaları devam ediyor.
Yardım için bölgeye giden Sadakataşı ekibi, yaklaşık 1000 kişiye kışlık kıyafet ulaştırdı. Ekipler ayrıca 100 aileye toplam 20 ton kömür dağıttı. Yaklaşık 100 aileye de süt, makarna, pirinç, sıvı yağ, salça, şeker, konserve gıdalar ve undan oluşan gıda kumanyası verildi.
Derneğin İdlib yardımlarına destek olmak için gerekli banka hesap numaralarına, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden ulaşılabilir.
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