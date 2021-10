Türkiye'den İdlib'e yardım eli

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu SelimTosun, AA muhabirine, saldırılar nedeniyle Cebel Zaviye ve çevresinde çok sayıda enkazın bulunduğu söyledi.

Bölgedeki sivillerin temel yaşam malzemelerine ulaşmakta zorlandığını aktaran Tosun, "Cebel Zaviye İdlib’in güney hattında Esed rejimi tarafından kontrol edilen bölgelere yakın bir konumda bulunuyor. Ve bölgede halen on binlerce sivil yaşıyor. Bu nedenle mağduriyetin daha da derinleşmemesi için İHH İnsani Yardım Vakfı olarak burada yaşayan mazlumları yalnız bırakmıyoruz. Şu an bu bölgede ekmek en temel ihtiyaç haline geldi. Bu nedenle Cebel Zaviye'de bir ekmek fırını işletiyoruz. Bu fırında her gün düzenli olarak 30 bin ekmek üretip savaş mağduru sivillere dağıtıyoruz." diye konuştu.

Son olarak Cebel Zaviye'ye 5 bin aileye gıda, ekmek, temiz içme suyu ve et dağıtımında bulunduklarını aktaran Tosun, "İnsani yardım faaliyetlerimizi Suriye genelinde sürdüreceğiz." dedi.

AA