Türkiye'den İdlib kırsalına 7 tır insani yardım

Adana Dosteller Derneği ile çeşitli dernekler tarafından hazırlanan toplam 7 tır yardım, Hatay'ın Yayladağı ilçesine gönderildi.

İçerisinde su, un ve kuru gıdanın olduğu tırlar, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya sevk edildi.

Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

AA