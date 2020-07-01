Türkiye'den Irak'a yardım eli

Irak'ın yardım talebi karşılıksız bırakılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Irak'a, maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderildi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Irak'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" ve "Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle" ifadelerine Türkçe ve Arapça yer verildi.

"Türkiye her zaman Türkmen ve Iraklı kardeşlerinin yanındadır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salih'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt vermişti.

Salih'in, Irak'taki soydaşlarını, kendi öz vatandaşları gibi görenlere bütün Türkmeneli halkı adına teşekkür ederek Irak'ın, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'den gelecek tıbbi yardımlar sayesinde, vaka sayılarında büyük düşüş yaşayacağını belirttiği paylaşımı üzerine Kalın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tıbbi malzeme yardımları hazırlanıyor ve yakında yola çıkacak inşallah. Türkiye her zaman Türkmen ve Iraklı kardeşlerinin yanındadır" karşılığını vermişti.

Kaynak: AA/TRT Haber