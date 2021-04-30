Türkiye'den İsrail'e taziye
İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderildi.
Güncel 30.04.2021, 15:31
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetmiş, 103 kişi yaralanmıştı.
AA
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