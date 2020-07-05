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Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı yayımlandı.

Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'nın Kumamoto ve Kagoşima şehirlerinde, şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Japonya halkı ile hükümetine içten taziyelerin bildirildiği açıklamada, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Ülkenin güneybatısındaki şiddetli yağmur ve taşkında ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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