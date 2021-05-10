Türkiye'den Kırgızistan'a insani yardım

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesinin kontrolü konusunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığın 29 Nisan'da çatışmaya dönüştüğü anımsatıldı.

Çatışmada, 31 Kırgızistan ve 8 Tacikistan vatandaşının yaşamını yitirdiği, 250 kişinin yaralandığı ve birçok yerleşim yerinin harap olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölgede ortaya çıkan insani ihtiyaca müdahale kapsamında Kırgızistan Kızılayının destek talebi neticesinde Türk Kızılay, 2 uzman personelini Kırgızistan'da görevlendirerek insani yardım faaliyetlerine başlıyor. Türk Kızılay, Kırgızistan'a yönelik insani yardım operasyonu kapsamında ilk etapta yaklaşık 332 bin lira tutarında insani yardım malzemesi desteği vermeyi planlıyor. Türk Kızılay tarafından Kırgızistan Kızılayı ile iş birliğinde yardım malzemesi dağıtımı yapılacak. Ayrıca Kırgızistan yetkili makamlarınca Türk Kızılaya iletilen tıbbi yardım malzemesi ihtiyacı çerçevesinde de 250 bin lira tutarında insani yardım malzemesi Türkiye'den temin edilerek Kırgızistan'a gönderilecek."

AA