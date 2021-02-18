Türkiye'den Kırım'daki baskı ve gözaltılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da dün Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlara karşı tepki gösterdi. Bakanlık yapılan gözaltı kararlarını ise endişe ile karşıladığını belirtti.