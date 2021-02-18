Türkiye'den Kırım'daki baskı ve gözaltılara tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da dün Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınlara karşı tepki gösterdi. Bakanlık yapılan gözaltı kararlarını ise endişe ile karşıladığını belirtti.

Türkiye'den Kırım'daki baskı ve gözaltılara tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kırım'da dün sabah saatlerinde soydaş Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve alınan gözaltı kararlarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Kırım Yarımadası'nın asli unsurları olan Kırım Tatarlarına yönelik bu tür uygulamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayan Türkiye, Kırım Tatarlarının yanında durmaya devam edecektir." mesajı paylaşıldı.

Kırım'da, dün Rus güvenlik güçlerinin (FSB) bir grup Kırım Tatar Türkü'nün evine baskın düzenleyerek 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

AA

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