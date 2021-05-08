Türkiye'den Kudüs'e ramazan yardımı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla ramazan çalışmalarını başlatan dernek, ekonomik gelir seviyesinin düşük olduğu Kudüs'te yaşayan 200 aileye fitre ve zekat yardımı ulaştırdı.

Ayrıca dernek, 800 aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıda ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıttı.

Geleneksel Mescid-i Aksa iftarlarının 10. yılında 3 bin Kudüslü ile iftar sofralarında bir araya gelen dernek, Kadir Gecesi'nde de Aksa avlusunda iftar sofrası kuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, baskı ve işgal altındaki Filistin'e ulaştırdıkları yardımların insani ve manevi olarak önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

Özdal, ramazan sonrasında da bu bölgede yaşayan insanlara yardım ulaştırmaya devam edeceklerini aktardı.

Ramazan yardımlarına destek olmak isteyenler, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bağışlarla ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor.

AA