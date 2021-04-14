banner39

Türkiye'den Libya'ya gönderilecek aşılar yola çıkıyor

150 bin doz aşının bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla Libya'ya gönderileceği açıklandı.

Güncel 14.04.2021, 14:15
Türkiye'den Libya'ya gönderilecek aşılar yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı için hazırlıkların sürdüğünü, aşıların bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla yola çıkarılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak aşılar bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

banner53
#aşı
Yorumlar (0)
19
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak