Türkiye'den Lübnan'a destek ziyareti: 'Sonuna kadar yanınızdayız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde tarihin gördüğü en büyük patlamalardan biriyle karşı karşıya kalan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’u ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada,

"TÜRKİYE OLARAK HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’u ziyaretinin ardından basın mensuplarına görüşmeye ilişkin açıklama yapan Oktay, "Lübnan halkına başlığı dilemek için buradayız. Cumhurbaşkanımızın yardım teklifini ilettik. Tıbbi malzeme ve gıda yardımlarımız devam edecek "Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduğumzu ilettik. Lübnan halkını başlığı dilemek için buradayız. Cumhurbaşkanımızın yardım teklifini ilettik. Tıbbi malzeme ve gıda yardımlarımız devam edecek. Mersin Limanı yaraların sarılması için kullanılacak. Türkiye'nin hava ambulansları Lübnan'ın hizmetinde" açıklamasını yaptı.

Kaynak:AA

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 12:06