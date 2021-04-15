Türkiye'den Mısır'a heyet gidiyor

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'la tüm sorunlarımızı konuşmaya hazırız. Dendias'ın ziyareti memnuniyet verici. Samimi bir görüşme olacak.

İlişkilerimizin en gergin olduğu dönemde bile biz 'Mısır halkı bizim kardeşimizdir' dedik. Mısır bölgemiz için de önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı, ekonomik kalkınması herkes için faydalıdır. Mayıs başında Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek. Bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşme olacak.

(ABD gemileri) Eğer gemiler bugün geçmezse, 15 gün önceden bildirim süreci tekrar başlamış olur. ABD sözlü olarak dün bize ulaşarak geçişleri iptal ettiğini söyledi, yazılı bildirim gelmedi.

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında taraf tutmuyor. İkisinin arasındaki krizlerin sorumlusu Türkiye değildir.

Türkiye, hem kıyıdaş hem de kıyıdaş olmayan ülkeler için Montrö’yü harfiyen uyguluyor. Rusya’nın veya herhangi bir ülkenin bundan endişesi olmaması lazım.

24 Nisan'da ABD'nin böyle bir söylemde bulunmayacağını düşünüyoruz. En kötü ihtimalle kabul etti diyelim. Bir siyasetçi böyle bir şey dedi diye böyle bir durum kabul edilmez. BM 1948 yılında açıkça kararını verdi. Siyasetçilerin 'soykırım' veya 'soykırım değil' demesiyle hukuki bir bağlayıcılık olmuyor."

Kaynak: Sputnik