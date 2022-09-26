Türkiye'den Pakistan'a tıbbi destek

Bakanlık, Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenler için yardım gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadesi kullanıldı.