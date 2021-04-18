Türkiye'den Pakistanlı öğrencilere Kur'an-ı Kerim
Türkiye Diyanet Vakfı, "Hediyem Kur'an Olsun" projesiyle Pakistan'daki öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Güncel 18.04.2021, 00:45 18.04.2021, 01:27
Talagang kentindeki Kur'an kursunu ziyaret eden TDV Pakistan ekip sorumlusu Fuat Büyükkaymaz ve beraberindekiler, çocuklarla bir araya geldi.
Urduca ve İngilizce mealli bastırılan Kur'an-ı Kerim'leri öğrencilere veren Büyükkaymaz, onlarla Kur'an da okudu.
Büyükkaymaz, AA muhabirine, Talagang kentinde "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında hayırseverlerin hediyesi Kur'an-ı Kerim'leri, Kur'an'ı hıfzetmeye çalışan öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.
Yaklaşık 1 milyon 600 bin Kur'an-ı Kerim bağışı aldıklarını belirten Büyükkaymaz, "Ülkemizle birlikte 80 ülkede, 20 dilde yaklaşık bir milyon Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an öğrencilerine hediye ettik." dedi.
Kaynak: AA
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