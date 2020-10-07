Türkiye'den Rudaw'a erişim engeli

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) çok dilli yayın yapan haber ajansı Rudaw'ın internet üzerinden yaptığı Türkçe yayınına Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Ekim tarihli 2020 kararı ile erişim engeli getirildi.

Rusdaw'ın Türkçe yayın yapan internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar alınan mahkeme kararıyla ilgili bilgi ekranıyla karşılaştı.

Türkçe'nin yanı sıra Rudaw'ın Kürtçe ve İngilizce yayın yapan sayfalarına erişim sağlanamadığı ifade ediliyor.

Erişim engeli kararının neden alındığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa