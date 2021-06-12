Türkiye'den Somali'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli
Türk Kızılay tarafından başkent Mogadişu'nun farklı yerlerinde 215 kurban kesilerek Somali'de 3 bin 872 ihtiyaç sahibi aileye et dağıtıldı.
Güncel 12.06.2021, 17:32
Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı.
Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, Türk Kızılayın başkent Mogadişu'nun farklı yerlerinde 215 kurban keserek 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye dağıttığını belirtti.
Kökçü, Türk Kızılayın kurban bayramı öncesinde Somali'deki yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.
Türk Kızılay, Somali'de son yıllarda yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde bulunuyor.
AA
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü