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Türkiye'den Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vuruyor.

Güncel 20.11.2022, 01:25 20.11.2022, 01:47
Türkiye'den Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: AA
#Suriye #ırak #hava harekatı
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