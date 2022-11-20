Türkiye'den Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vuruyor.
Güncel 20.11.2022, 01:25 20.11.2022, 01:47
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Hesap zamanı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! pic.twitter.com/pnEbFDkOF7
Kaynak: AA
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