Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki uygulamada 12 bin 911 karma ekip olmak üzere 53 bin 572 personel görev aldı.

213 dedektör köpeğin de katıldığı uygulamalarda aranan 588 kişi yakalanırken, 31 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 365 kişiye idari ve 185 kişiye de adli olmak üzere 550 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda 210 bin 788 araç da kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 535'ine idari para cezası uygulanırken, 805 araç trafikten men edildi, 189 aranan araç da yakalandı.

Ülke genelindeki uygulamalarda 24 bin 432 işyeri denetlendi. Denetlemeler sonucunda 13 iş yerine idari, 39 işyerine adli olmak üzere 52 işyerine işlem yapıldı.

Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av silahı, kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 576 paket kaçak sigara, 101 litre kaçak içki ve 3 tarihi eser de ele geçirildi.