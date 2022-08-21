Türkiye genelinde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde "kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 602 ekip, 31 bin 873 personelin katılımıyla uygulama düzenlendi.

Yasa dışı bahis oynatan 64 iş yerindeki 142 şahıs hakkında adli işlem, 63 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 10 kişi gözaltına alındı, 237 aranan şahıs yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 18 bin 344 iş yeri ve 548 dernekte de 30 kişi gözaltına alındı, aranan 358 kişi yakalandı. 98 kişi hakkında adli işlem, 320 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 67 umuma açık iş yeri ve derneğe ise idari işlem uygulandı.

Böylece 40 kişinin gözaltına alındığı ve aranan 595 kişinin yakalandığı uygulamalarda, 2 bilgisayar, çok sayıda tabanca, tüfek, kesici-deli alet, oyun ve tombala makineleri, yasa dışı bahis oyun kuponu, kumar oynanması için materyaller, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 3 bin 117 kaçak sigara ele geçirildi.