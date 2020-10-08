Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'ndan Macron'un sözlerine cevap

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut imzasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Müslümanlar hakkında söylediklerine tepki gösteren bir basın açıklaması yayınladı.

İşte yapılan o açıklama:

"Fransa Cumhurbaşkanı, içinde İslam karşıtlığı ve katı laiklik uygulamalarını içeren, eğitim ve kamu alanları başta olmak üzere Müslümanların dini inanç ve ibadet haklarını ortadan kaldıracak bir yasa tasarısı hazırlandığını skandal ifadeleri ile duyurdu.

Avrupa’nın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ve İslam’ın 2. Büyük din olduğu Fransa’da devlet başkanı tarafından “İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir” ifadeleri ile açıklanan bağnaz düşünceyi şiddetle kınıyoruz.

Fransız Müslümanları, kendi devletleri tarafından, yabancı düşmanlarına ırkçılara ve İslamofobiklere hedef olarak gösterilmiştir. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camide ibadet halindeyken 49 Müslümanı katleden zihniyete cesaret verecek adımlardan kaçınılmalıdır.

Devletlerin dini prensipler koyma gibi bir işlevi olamayacağı gibi, vatandaşlarının dini inanç ve ibadetlerini de yok sayamayacakları aşikardır. Bu hukuka da ve insan haklarına da aykırıdır.

Fransa’da Müslüman kadınların ve kızların kamusal alanda özgürlükleri kısıtlamakta ve Müslüman kız öğrencilerin başörtülü olarak eğitim hakkını engellenmektedir. Bu haliyle Fransa, kadına şiddeti sistematik hale getiren bir ülke haline gelmiştir.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı üyeleriyle birlikte, Fransa Cumhurbaşkanını ülkesindeki beş milyondan fazla Müslümanın dinine saygılı olmaya davet ediyoruz. Fransa’da Müslüman kadınların ve kız öğrencilerin inançlarının gereği kıyafetlerle kamusal alanda görünür olma ve eğitim haklarını kullanma haklarının önündeki engellerin kaldırılmasının bir insanlık görevi olduğunu kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Av. Hamza Akbulut

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020, 19:37