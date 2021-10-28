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Türkiye ile ABD'den F-35 toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da bir toplantı yapıldığını ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Güncel 28.10.2021, 09:20 28.10.2021, 09:24
Türkiye ile ABD'den F-35 toplantısı

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı #ABD
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