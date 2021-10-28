Türkiye ile ABD'den F-35 toplantısı
Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da bir toplantı yapıldığını ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı.
Güncel 28.10.2021, 09:20 28.10.2021, 09:24
Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
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