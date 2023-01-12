Türkiye ile KKTC arasında 'Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek' mutabakatı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) arasında "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" mutabakatı imzalandı.

KKTC Lefkoşa'daki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) binasında yapılan imza töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Milli Sporcu Bursu" tanıtım filminin gösterimiyle devam eden programda, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 19 üniversitenin rektörü arasında "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" mutabakat metni imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, spor ile kariyer hayallerini birlikte yürütmek isteyen gençler için Türkiye'de uygulanmaya başlayan "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" çalışmasının KKTC'de de hayata geçirildiğini söyleyerek bugün imzaladıkları mutabakatın, Türk sporuna ve KKTC'ye hayırlar getirmesini diledi.

Yaşıtlarından farklı bir gelişme ve potansiyel sahibi olan gençlerin başarılı olmaları ve tüm potansiyellerini açığa çıkarmaları noktasında farklı programlara tabi tutulmaları gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, birçok ülkenin sanat, spor ve bilim anlamında üstün yeteneklerin önünü açma adına faaliyetler yürüttüğüne dikkati çekti.

Kasapoğlu, sporla uğraşan çocukların ve ailelerinin, çocuk belli bir yaşa geldikten sonra eğitim ile spor arasında tercih kararsızlığı yaşadıklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bakanlık olarak bundan tam iki yıl önce bir adım atarak Türkiye'de 56 vakıf üniversitesi ile birlikte 'Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek' temalı bir mutabakat gerçekleştirdik. KKTC'deki üniversitelerle birlikte toplam 75 üniversite artık programın içerisinde. Uluslararası müsabakalarda bizleri temsil edip, başarı kazanan, emek ortaya koyan sporcular, program içindeki üniversitelerin taban puanını almaları halinde tam burslu olarak okuyacaklar. Bu sayede gençler hem sporda hem de akademide kariyer yapma imkanı bulabilecekler."

Kasapoğlu KKTC'ye yönelik ambargoları eleştirdi

Törendeki konuşmasında KKTC'ye uygulanan ambargoların spor alanında da Kıbrıs Türklerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu kısıtlamalar hiçbir vicdan ölçüsü içerisinde yer almıyor. Ambargo ve kısıtlamaların sona erdirilmesi noktasında bizler var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Kasapoğlu, KKTC'nin uluslararası toplumda hak ettiği yere ulaşmasını arzu ettiklerini söyleyerek bu amaç doğrultusunda KKTC'deki altyapı projelerini hızlandırarak büyüteceklerini belirtti.

Sporda altyapıya çok önem verdiklerini ve bugünkü protokolün de bir altyapı güçlendirme çalışması olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Kıbrıs Türkü gençlerimizi en modern, en nitelikli tesislerde buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İmza törenine Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve diğer yetkililer katıldı.