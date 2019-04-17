Türkiye ile Uluslararası göç organizasyonundan yeni göçmen projesi

Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) ve Avrupa Birliği (AB), Türkiye’de bulunan binlerce korumasız mültecinin eve dönebilmesi için uzun süredir çalışmalar yapıyor. Bugün dünyada en fazla göçmen ve mülteci barındıran ülke olan Türkiye’de 4 milyonun üzerinde göçmen mevcut. Bu göçmenlerin birçoğu ülkelerindeki istikrarsız ortama geri dönmemek için dili, kültürü ve yasaları farklı bir ülkeye adapte olmaya ve burada tutunmaya çalışıyor ancak bir kısmı finansal veya başka sebeplerle bunu sürdüremeyeceğini anlayarak ülkesine dönmeye karar veriyor.

Bu noktada ülkesine geri dönmek isteyenler için IOM’in Türkiye ofisi AB’nin Türkiye delegasonu ve Türk hükûmeti birlikte çalışarak bir proje çerçevesinde onlara yardımcı oluyor. Geri dönecek göçmenlere maddi ve lojistik destek sağlanıyor.

IOM Türkiye Şefi Lado Gvilava konuyla ilgili olarak, “Göçmenler için sınır dışı edilmeden eve güvenli şekilde dönebilme opsiyonu çok önemli. AVRR desteği bunu sağlıyor ve sıkışmışlık yaşayan çok sayıda mülteci için bir çıkış kapısı oluyor.” açıklamasında bulundu.

IOM’in Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında 8 bin 98 kişiye ülkesine ve evine dönmesi için yardımcı olduğu kaydediliyor.

Kaynak: qha