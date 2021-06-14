Türkiye iyice hızlandı
Türkiye'de son 24 saatte 781 bini aşkın aşı yapıldı. Bu, aşılamanın başladığı günden bu yana en yüksek günlük doz aşıya tekabül ediyor.
Güncel 14.06.2021, 19:55
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: AA
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