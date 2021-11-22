Türkiye kendi gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ekonomide verilen mücadeleye dair önemli mesajlar verdi.

Küresel ekonomideki durgunluğa atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, "Küresel ekonomik işleyiş, salgın süreciyle birlikte yeni bir seviyeye evrilmektedir. Dünya millî gelirinin 3’te 2’sini oluşturan hizmetler sektöründe salgın döneminde yaşanan çöküşün, imalat sanayiinde de duraksamaya yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir yola girerek kendi önceliklerini belirleyeceği bir politikayı uygulamaya koyacağını belirterek "Böyle bir ortamda; ya ülkemizde eskiden beri hâkim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçeceğiz ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek mücadele edeceğiz. Biz, her zamanki gibi mücadeleden yanayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam tweetlerinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla Türkiye Cumhuriyeti için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren politikalarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız."