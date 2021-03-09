Türkiye'de 10 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Türkiye genelinde yapılan koronavirüs aşı sayısı 10 milyon dozu geçti. Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı 14 Ocak’ta başlayan aşılama çalışmaları, yurt genelinde hızla devam ediyor.

Aşılama çalışmalarına ilişkin veriler ise Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan https: '//covid19asi.saglik.gov.tr/' adresinden anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre, ilk ilk dozu vurulanlar 7,5 milyonu geçerken ikinci dozu da olanlar 2,5 milyona ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında aşı programının planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Yenişafak

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 08:25