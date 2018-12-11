Türkiye Mezunları Vakfı Ankara’da kuruldu

Türkiye’de okumuş olan uluslararası mezun öğrencilere yönelik çalışmalarda bulunacak olan Türkiye Mezunları Vakfı Ankara'da kuruldu

Türkiye Mezunları Vakfı Ankara’da kuruldu

Türkiye Mezunları Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 7 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara’da faaliyet gösterecek olan vakıf Türkiye’de okumuş olan uluslararası mezun öğrencilere yönelik çalışmalarda bulunacak.

VAKFIN AMACI: Eğitim hayatının tamamını veya bir bölümünü Türkiye’de geçiren uluslararası mezun öğrencilerle sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda iş birliği ve dayanışma içinde bulunmak; mezunlar vasıtası ile ülkeler arası ilişkilerin ve iş birliğinin gelişimi için çalışmalar yapmaktır.

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