Türkiye Mezunları Vakfı Ankara’da kuruldu

Türkiye Mezunları Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 7 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara’da faaliyet gösterecek olan vakıf Türkiye’de okumuş olan uluslararası mezun öğrencilere yönelik çalışmalarda bulunacak.

VAKFIN AMACI: Eğitim hayatının tamamını veya bir bölümünü Türkiye’de geçiren uluslararası mezun öğrencilerle sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda iş birliği ve dayanışma içinde bulunmak; mezunlar vasıtası ile ülkeler arası ilişkilerin ve iş birliğinin gelişimi için çalışmalar yapmaktır.