Türkiye'nin en büyük savaş gemisine ilk helikopterler konuşlandırıldı
Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'ya ilk inişini gerçekleştirdi.
Güncel 18.11.2022, 11:15
Milli Savunma Bakanlığı, inşasına 17 Nisan 2016'da başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemisi LHD Anadolu'ya ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.
Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, LHD Anadolu'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gururlandıracak fotoğraflar paylaşılarak, gemide görev yapacak olan hava vasıtalarına emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler dileğinde bulunuldu.
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