Türkiye'nin Ermeni gazetesi LUYS, TV kanalı açıyor

Türkiye'de yayınlanan Ermeni gazetesi olan Luys (Işık) yakın zamanda kendi televizyon kanalına sahip olacak.

Eski televizyoncu Şahnur Kazancı ile spor yazarı Aram Kuran tarafından kurulan ve Ermenice-Türkçe basılan Luys magazin gazetesi yönetim kurulu üyesi Harutyun Kural, Luys TV'nin Ermeni ve Türk HD'sinde yayınlanacağını söyledi.

Kanalı açma planının 35 yıl boyunca fikri babası Aram Kural'a ait olduğunu söyledi.

Luys TV bir ay içinde yayına başlayacak.

Kanal, Türkiye ile Ermeni toplumu ile ilgili politika, spor ve kültürel konularda çeşitli programların yanı sıra haberleri yayınlayacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2019, 16:22