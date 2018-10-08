Türkiye'nin yarısı gece kapısını kilitlemiyor

Kale Endüstri Holding, Türkiye’nin güvenlik alışkanlıkları konusunda yaptığı 'Türkiye'nin Güvenlik Alışkanlıkları Araştırması' sonuçlarını kamu oyunda paylaştı. Sonuçlara göre insanların yarısı gece yatmadan önce kapısını kilitlemiyor.

Araştırma şirketi Futurebright işbirliğiyle 8 ilde 3 bin150 kişiyle yüz yüze görüşülerek hayata geçirilen Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları araştırmasına göre Türkiye’nin yüzde 38’i evden çıkarken, yüzde 49’u ise gece yatarken kapıyı kilitlemiyor. Araştırmaya katılanlara yaşam mekânlarının güvenliği konusunda en büyük endişeleri sorulduğunda ise yüzde 75’i evine, yüzde 81’i iş yerine hırsız girmesinden endişe ettiğini söylüyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kale Kilit Satış ve Pazarlama Direktörü Aziz Emre Günel, “Bu araştırma ile herkese kolayca önlem alabileceklerini hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle kapımızı kilitlemeliyiz çünkü kilitlenmeyen kapı, kapalı değildir. Diğer yandan, geliştirilmiş ürünler ile güvenlik araçlarımızı sürekli güncellemeliyiz. Tüm ürün ve hizmetlerimizin amacı kötü niyetli girişimleri kapının dışında bırakmak.” dedi.

Ev güvenliği denilince akla kapı ve kilit, iş yeri güvenliğinde ise kamera ve alarm geliyor

Türkiye’de ev güvenliği denilince, katılımcıların %36’sı kullanılan çelik kapının yüzde 19’u ise kapı kilidinin sağlam olması gerektiğini belirtirken, yüzde 17’lik bir kesim de, kamera sistemlerini tercih ettiğini söylüyor. İş yeri güvenliğinde ise akla gelen güvenlik çözümleri yüzde 34’lük oran ile kamera sistemi, yüzde 30 ile alarm sistemi ve yüzde15 ile kapı kilidinin sağlam olması şeklinde sıralanıyor. İşyerleri, evlere göre daha uzun süredir alarm sistemlerini kullanıyor. Beş yıldan fazla süredir alarm sistemi kullanma oranı evlerde yüzde 10 iken iş yerlerinde bu oran yüzde 32’ye çıkıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net