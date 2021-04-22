Türkiye, Sudan'da 150 aileye ramazan yardımı yaptı

Polis Hastanesindeki işçilere yapılan yardım dağıtım programına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile hastane ve emniyet yetkilileri katıldı.

Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sudanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. İmkanımız ölçüsünde yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah daha fazlasını yaparız. Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları hem Hartum'da hem Sudan'ın farklı eyaletlerinde her gün neredeyse 1000'in üzerinde kumanya dağıtımı yapıyorlar. Bunu da kardeşliğin gereği bir görev, vazife olarak görüyoruz, teşekkür beklemiyoruz." diye konuştu.

AA