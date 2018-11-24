Türkiye Sudan'da altın arayacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Port Sudan Daglarında altın çıkaracak. Bu konuda Cumhurbaşkani Yardimcisi Fuat Oktay'ın Hartum ziyaretini muteakip anlaşma yapildigina dair açıklama Sudan tarafindan yapıldı.

Türkiye, tarihinde ilk kez başka bir ülkede maden arayacak. Sudan Jeoloji Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün arasında imzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Sudan’da altın aramak için çalışmalara başladı. Sudan petrol bakanlığından bir kaynak yaptığı açıklamada, Sudan petrol bakanlığına bağlı Jeoloji Kurumu ile MTA arasındaki anlaşmanın Kızıldeniz eyaletinde iki ‘kare’ alanda maden çıkarılmasına imkan tanıdığını belirtti. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın üç günlük resmi ziyaretini tamamlayarak Sudan’dan ayrılmasından bir gün sonra açıklandı. Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre Petrol Bakanı Awad Dahia bunun, MTA’nın maden alanında Türkiye dışında yaptığı ilk anlaşma olduğunu belirterek, anlaşmanın Sudan’a ekonomik fayda sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Sudan ekonomisi ülkenin güney kesiminin, petrol üretiminin dörtte üçünü alarak, 2011’de ayrılmasından bu yana zor bir dönem geçiriyor. Sudan hükümetinin bankalar ve döviz bürolarına döviz kurunu günlük olarak belirleme görevi vermesinin ardından, ekim ayında para birimi sert değer kaybetti.

Kızıldenizin Suudi Arabistan ile Sudan arasındaki bölgesinde 50 ton altın ile daha başka değerli birçok maden yatakları bulunuyor. Almanya’nın Kiel şehrindeki Leibniz Deniz Bilimleri Enstitüsü IFM’nin yaptığı tahminlere göre toplam bu madenlerin değeri 12 milyar Euro’yu buluyor. IFM’den Prof. Peter Herzig, ‘Atlantis II Tief’ adını verdikleri bölgede yaptıkları araştırmalarda denizin derinliklerinden çamur örnekleri çıkardıklarını ve bu çamurların içinde gümüş, bakır ve çinko bulunduğunu açıkladı. Araştırmada yapılan tahminlere göre ‘Atlantis II Tief’ bölgesinde çıkarılan her bir ton çamur yarım gram altın ihtiva ediyor.

Haber sitemiz 10 ay önce bölgedeki bu rezervlere dikkat çekmişti 17 Mart 2018 tarihinde yayınladigimiz, yazarımız Osman Şahin'in hazirladığı ( Sevakin Mercan Adası) başlıklı izlenim yazisı için TIKLAYINIZ