Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Ağustos 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli Tüllüce Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılacak, Kadirli Karatepe, Kızyusuflu ve merkeze bağlı Kazmacılı köylerinde incelemelerde bulunacak. Bakan Yanık, Kozan Akdam Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından Kozan ve Aladağ'da yangından etkilenen bölgelerde incelemeler yapacak.

(Osmaniye/09.30/10.00/Adana/12.15-14.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris, Manavgat, Kozan ve Kadirli'de orman yangını bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Muğla/Antalya/Adana/Osmaniye/11.00/14.25/18.00/19.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı Temel Atma Töreni'ne katılacak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

(Yalova/10.00-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.