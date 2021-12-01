Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Aralık 2021
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını yapacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları buluşmasına iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneğinin 26. İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Resim Heykel Müzesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenecek Motivasyon Buluşması etkinliğine iştirak edecek.
(Ankara/14.30)
4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20. Milli Eğitim Şurası Divan Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/18.30)
5- TBMM'den
- İYİ Partinin Meclis Grup toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda ilk toplantısını yapacak.
(Ankara/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılacak olan Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/16.00)
3- TÜİK, 2020 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumuna katılacak.
(Riga/Letonya)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.