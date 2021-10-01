Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Ekim 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pre-Cop toplantısı kapsamında COP 26 Başkanı Alok Sharma ile ikili görüşme yapacak.

(Milano)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Biga Tarım Fuarı açılışına ve sektör toplantısına katılacak.

(Çanakkale/17.30-19.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, eylül ayı dış ticaret rakamlarını bakanlıkta basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/16.00)

3- Merkez Bankası, temmuz-eylül dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ziyaret edecek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış Programı'na, Edirne Kur'an Kursları Hafızlık Merasimi'ne katılacak, Selimiye Camisi'nde cuma hutbesi okuyacak, Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu Açılış Konferansı'na iştirak edecek.

(Edirne/09.00-16.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.