Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Haziran 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımını gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

- Kit Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- TÜİK, 2020 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle ayrı ayrı toplanacak.

(Brüksel)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.