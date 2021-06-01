Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Haziran 2021
NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle ayrı ayrı toplanacak.
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımını gerçekleştirecek.
(Ankara/10.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.
- Kit Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.
(TBMM/15.00/15.30)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış törenine katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- TÜİK, 2020 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle ayrı ayrı toplanacak.
(Brüksel)
2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.