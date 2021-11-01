Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Kasım 2021

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları Toplantısı"na iştirak edecek.

(Aydın/10.30)

2- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "AFAD İl Müdürlerine Yönelik 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı" ile "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00/12.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü binasında tarımsal desteklere ilişkin açıklamada bulunacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İskoçya'da 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) düzenleniyor.

(Glasgow)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödül törenine katılacak.

(İstanbul/13.30)