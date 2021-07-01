Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Temmuz 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nın açılış törenine katılacak.
(Trabzon/18.00)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliği'ne iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/20.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gebze, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Kocaeli/11.20/12.50/15.20)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan CHP heyetinin Diyarbakır ziyaretine ilişkin basın açıklaması yapacak.
(Diyarbakır/11.30)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/13.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı kutlama etkinliği ile Türkiye Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/13.00)
3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulunacağı KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabulünün ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.