Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 1 Temmuz 2021

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nın açılış törenine katılacak.

(Trabzon/18.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliği'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/20.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gebze, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kocaeli/11.20/12.50/15.20)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan CHP heyetinin Diyarbakır ziyaretine ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/11.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı kutlama etkinliği ile Türkiye Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışma ziyareti kapsamında temaslarda bulunacağı KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabulünün ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.