Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
Güncel 05.08.2021, 09:11
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu merkez, Pınarbaşı ve Cide ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Kastamonu/12.30-17.40)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılacak.
(Tahran)
2- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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