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Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

Güncel 05.08.2021, 09:11
Türkiye ve dünya gündeminde bugün

 SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kastamonu merkez, Pınarbaşı ve Cide ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Kastamonu/12.30-17.40)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılacak.

(Tahran)

2- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #merkez bankası #TCMB
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