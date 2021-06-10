Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Haziran 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü İmza Töreni"ne ve "Yunus Emre Sergisi" açılışına katılacak.

(Eskişehir/14.00-15.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katılacak.

- Bakan Dönmez, törenin ardından Valiliğe, Belediyeye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

( Ağrı/11.00/14.00/15.00/16.00 )

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ile bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks" etkinliği kapsamında düzenlenecek "2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri" oturumunun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, nisan ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi'nin yapılacağı Cornwall'da bir araya gelecek.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, denizlerdeki müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilmesi amacıyla akademisyenlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfında düzenlenecek "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.