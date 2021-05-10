banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Mayıs 2021

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor.

Güncel 10.05.2021, 09:02
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Mayıs 2021

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara /12.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail’in Mescid-i Aksa’ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.45)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

banner53
#Gündem
Yorumlar (0)
10
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?