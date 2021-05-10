Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Mayıs 2021
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor.
Güncel 10.05.2021, 09:02
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara /12.00)
EKONOMİ
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail’in Mescid-i Aksa’ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor.
(Kudüs)
GÜNCEL
1- Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.
(Ankara/10.45)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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