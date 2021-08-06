Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü ile Marmaris Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Marmaris/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Menteşe Şeyh Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.

(Muğla/13.18)

2- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.