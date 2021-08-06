Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
Güncel 06.08.2021, 09:10
SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü ile Marmaris Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odasının temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Marmaris/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı nakit gerçekleşmelerini duyuracak.
(Ankara/17.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Menteşe Şeyh Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.
(Muğla/13.18)
2- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
26
açık
Günün Anketi Tümü