Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Haziran 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi Açılışı"na katılacak.

(Eskişehir/10.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gökçebey Belediye Başkanlığını ve ilçe esnafını ziyaret edecek, kent merkezi, Kozlu ve Ereğli ilçelerinde de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Zonguldak/11.40-16.20)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, esnafı ziyaret edecek, Kalkandere'de muhtarlarla bir araya gelecek.

(Rize/11.00/14.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Trakya Bölge Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(Edirne/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali"nde saha incelemelerinde bulunacak ve temel atma törenine katılacak.

(Konya/11.45)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, çevrim içi gerçekleştirilecek Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı’nın açılış törenine katılacak.

(Kilis/14.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altınova Balıkçılar Kooperatifini ve Ayvalık Meydanı'ndaki gezi teknelerini ziyaret edecek, İvrindi Korucu yol çalışmalarını inceledikten sonra Balıkesir-Savaştape ve Balıkesir- Dursunbey şantiyelerine ziyarette bulunacak.

(Balıkesir/09.30-18.30)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Fırat Teknokent’te Faaliyet Gösteren Firmalar ve Akademisyenler Buluşması, Savunma Sanayii Elazığ Buluşması programlarına katılacak ve çeşitli ziyaretler yapacak.

(Elazığ/10.00-19.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

7- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G7 ülkeleri liderleri, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

(Londra)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.