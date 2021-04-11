Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Nisan 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başlangıcında bulunacak, Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temel atma törenine katılacak.

(Konya/14.00/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

2- Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.