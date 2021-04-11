Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Nisan 2021
Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.
Güncel 11.04.2021, 09:13
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başlangıcında bulunacak, Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun temel atma törenine katılacak.
(Konya/14.00/15.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
2- Kırgızistan'da halk anayasa taslağını onaylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3
açık
Günün Anketi Tümü