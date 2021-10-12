Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Ekim 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Şehir Planlama ve Mimarlık Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile bir araya gelecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek ve Türkiye ile Rusya arasındaki "Ortak Turizm Eylem Planı"nı imzalayacak.

(Ankara/12.00)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İtalya'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’na katılacak.

(Sorrento)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Nur Sultan)

3- G20 ülkelerinin liderleri, dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle Afganistan'ı görüşmek üzere video konferans toplantısında bir araya gelecek.

(Roma)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.